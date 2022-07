Nelle scorse ore la notizia della morte di Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente USA Donald. A quanto ammonta il suo patrimonio?

Sono state ore particolarmente frenetiche dopo la morte di Ivana Trump, annunciata nella notte del 14 luglio. La donna è venuta a mancare all’età di 73 anni e a darne l’annuncio è stato il suo ex marito Donald Trump, nonché ex presidente deli Stati Uniti.

“Sono molto addolorato nell’informare tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York”, le parole dell’ex numero uno USA. “Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, Ivana!”.

Una donna, la Trump, che era stata d’esempio nel lavoro con tanti progetti imprenditoriali di successo che l’hanno portata a mettere da parte un ingente patrimonio che ora, in tanti, si stanno chiedendo a quanto ammonti.

Ivana Trump: il suo patrimonio

Ivana Trump

Dopo la sua morte, in tanti si stanno chiedendo effettivamente cosa ne sarà della sua eredità e dunque a quanto ammonti il patrimonio di Ivana Trump. Per dare questa risposta occorre cercare qualche informazione relativa ai suoi progetti imprenditoriale e, inevitabilmente, anche alla sua vita privata.

Al momento della morte, come ripreso anche da Celebrity Net Worth, si stima che il patrimonio di Ivana valesse circa 100 milioni di dollari. Una parte di tale somma arriva dagli accordi di divorzio con Donald Trump, circa 14 milioni. La restante, invece, è il risultato di affari e investimenti in qualità di imprenditrice.

Oltre alla sua casa di moda, ‘House of Ivana’, con tanto di linea di vestiti e gioielli, e alla pubblicazione del suo libro, la Trump vanta anche conti in banca, ville e immobili vari.

Molto di tale patrimonio dovrebbe essere diviso tra i figli.

Di seguito un post Instagram di revista.aja che riporta i recenti fatti della morte della donna:

