Messaggio tenero e all’insegna dell’amore da parte di Paola Turci nel giorno del compleanno di Francesca Pascale: il post sui social.

Le loro nozze sono state sicuramente le più chiacchierate dell’estate e faranno ancora parlare a lungo. Ci riferiamo al matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale che stanno vivendo il loro amore alla luce del sole con tanto di messaggi teneri e omaggi innamorati. L’ultima è quella che la cantante ha dedicato alla consorte nel giorno del suo compleanno.

Paola Turci, la dedica alla Pascale per il compleanno

Francesca Pascale Paola Turci

Il loro sentimento procede a gonfie vele e forse il segretto tra Paola Turci e Francesca Pascale sta nel saper vivere tutto senza clamori mediatici.

Fatta eccezione, infatti, di quanto accaduto nei giorni dell’annuncio del matrimonio, per altro tenuto nascosto fino all’ultimo dalle due, le donne non si sono mai esposte al pubblico. E in tal senso è da leggere la dedica di cui parlavamo prima per il compleanno della Pascale.

La cantante ha scelto una storia Instagram con un messaggio chiaro che non vede raffigurata sua moglie ma fa intendere che sia lei il destinatario delle sue parole. “Love unforgettable Love”. Una dedica senza auguri ma che ricade nel giorno del compleanno della 37enne con tanto di emoticon della torta. Un segno che lascia pochi dubbi…

A tal proposito ci aggiungiamo anche noi agli auguri per la Pascale e auguriamo che le consorti possano trascorrere una splendida giornata di gioia e tanto amore.

IN_Paola_Turci

Di seguito un recente post Instagram della coppia dopo il matrimonio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG