Francesca Pascale e Paola Turci hanno fissato la data del matrimonio a due anni da quel bacio che rese pubblica la loro relazione.

Indiscrezione che ha del clamoroso e che riguarda Francesca Pascale e Paola Turci. L’ex di Silvio Berlusconi e la nota artista avrebbero deciso di convolare a nozze. Secondo il Corriere della Sera, infatti, le due donne hanno fissato il matrimonio in gran segreto e la cerimonia dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Francesca Pascale e Paola Turci: fissato il matrimonio

Francesca Pascale Paola Turci

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le due donne si sposeranno molto presto. Anzi, prestissimo. Il matrimonio sarebbe stato fissato in gran segreto per sabato 2 luglio. Le due donne celebreranno la loro unione civile al Comune di Montalcino, in Toscana. La cerimonia sarà poi seguita da una cena al castello di Velona.

La relazione tra la cantautrice e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, mai confermata e ma neppure smentita dalle dirette interessate, durerebbe da un paio d’anni da quel famoso bacio che il media Oggi era riuscito ad immortalare nell’agosto del 2020.

Alcuni mesi prima di quello scoop, la Pascale aveva detto addio a Silvio Berlusconi chiudendo la loro relazione. Successivamente sarebbe nata la nuova storia d’amore.

Le due donne, come ben noto, sono entrambe impegnate a sostegno dei movimenti LGBTQI+ e dei diritti delle persone omosessuali e delle famiglie arcobaleno. L’ex compagna del politico di Forza Italia si era anche apertamente schierata in favore del Ddl Zan e aveva spiegato su Instagram di non votare più il partito dell’ex Premier italiano a causa di alcune posizioni dei vertici del partito sul tema. All’epoca la donna aveva citato come esempio una dichiarazione del coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani: “La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste”.

Di seguito il post Instagram di 7, inserto del Corriere della Sera:

