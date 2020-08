La coppia più inaspettata dell’estate? Senza dubbio quella formata da Francesca Pascale e Paola Turci, paparazzate mentre si scambiavano un bacio su uno yacht extra lusso in Cilento.

L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e la cantante Paola Turci sono state pizzicate insieme in barca. Che le due fossero amiche è cosa nota da tempo (entrambe si battono per i movimenti LGBTQ, ed è possibile che si siano conosciute proprio per questo motivo) ma l’ultima paparazzata delle due fatta da Oggi sembra confermare il fatto che siano una coppia: la cantante e l’ex fidanzata del Cavaliere si stavano scambiando dei baci inequivocabili, a bordo di uno yacht in Cilento.

Francesca Pascale e Paola Turci: i baci sullo yacht

Francesca Pascale e Paola Turci fanno coppia fissa? Degli scatti del settimanale Oggi sembrano confermarlo, così come gli ultimi messaggi postati via social dalle due dirette interessate. Nel primo Paola Turci ha postato uno scatto al mare dove ha scritto “Tu ed io”, e la Pascale ha replicato invece con il video del bacio di due donne.

Ad accomunare le due le battaglie per i movimenti LGBTQ e le coppie arcobaleno. Francesca Pascale è da poco tornata single dopo 8 anni d’amore con Silvio Berlusconi (oggi legato alla deputata Marta Fascina). Paola Turci invece ha un ex marito (è divorziata dal 2010) e ai pettegolezzi a proposito del suo orientamento ha sempre riferito di “non amare le etichette”.

“Tengo lontane le etichette. Ancora oggi se dici ‘Mi piace una donna’ allora sei lesbica. Sorrido quando qualcuno si chiede se lo sia. Come domandare ‘A te piace stare sopra o sotto?’ Quelli sono dettagli”, aveva detto la cantante in un’intervista a Vanity Fair. Le due per il momento non hanno confermato o smentito le notizie a proposito di una loro liaison, ma è fuor di dubbio che il gossip abbia infiammato i social, dove tanti sono curiosi di saperne di più.