L’attore 30enne Marco Malapelle, che ha recitato ne L’Amica Geniale e Un Posto al sole, è scomparso prematuramente per un male incurabile.

Napoli e il mondo del piccolo schermo piangono Marco Malapelle, giovanissimo attore scomparso dopo aver combattuto contro un cancro fulminante al cervello. Nell’ambiente dello spettacolo Marco veniva chiamato “‘o gemello” perché aveva un fratello identico a lui, e anche lui di professione attore. In tanti via social hanno inviato messaggi d’affetto e di cordoglio per la scomparsa del giovane attore: tra loro anche il collega attore Riccardo Polizzy Carbonelli (il “Roberto Ferri” di Un Posto al sole), che nel suo post ha scritto:

“Un Altro Amico della Troupe di “Upas” è venuto a mancare prematuramente. Sono vicino ai Suoi Famigliari con l’affetto e la preghiera.”

Marco Malapelle è morto: il lutto

Il rione Sanità di Napoli, di cui Marco Malapelle era originario, piange il giovane attore. A ricordarlo via social i tantissimi che lo avevano conosciuto, compreso il consigliere Ciro Guida, che ha scritto:

“Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale. Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te. Ti porto nel cuore, Geme’.”

Come lui i colleghi attori Riccardo Polizzy Carbonelli e Vincenzo Pirozzi hanno ricordato il giovane attore con messaggi d’affetto e di profondo dispiacere. Malapelle è scomparso a 30 anni dopo aver combattuto contro un cancro fulminante al cervello, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Era ancora agli esordi Marco Malapelle, che a quanto riporta Fanpage aveva lavorato tra numerosi set e produzioni nel contesto del suo luogo natale, Napoli. Oltre a Un posto al sole aveva preso parte a L’Amica geniale, la fiction tratta dal romanzo di formazione di Elena Ferrante che ha registrato ottimo ascolti e ottenuto un incredibile successo anche all’estero.

