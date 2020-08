La figlia di Roberta Ragusa è stata eletta ‘Miss Gran Prix on the web 2020’ e al Messaggero confessa: “Mamma sarebbe stata felice”.

Alessia Logli è la figlia di Roberta Ragusa, scomparsa nel nulla nel gennaio del 2012 e mai ritrovata. Ora la ragazza, classe 2001, è cresciuta diventando ancora più bella: Alessia Logli ha vinto un concorso di bellezza online ed è stata eletta Miss Grand Prix on the web 2020. La ragazza durante la finale ha parlato della mamma e della sua passione: “Mi ha sostenuta ogni giorno”.

Alessia Logli alla finale parla della mamma

Il concorso “Miss Grand Prix on the web 2020” si è svolto a Pescara e, a ottenere il voto del pubblico del web è stata proprio Alessia Logli: bionda, alta 1.80 m e bellissima come si vede nelle tante foto che pubblica sul suo profilo Instagram.

Dopo la vittoria Alessia ha fatto un ultimo discorso, che sembra le abbia aperto le porte al cuore della giuria popolare: “Già da bambina avevo una passione per il fashion – racconta -. Mamma mi permetteva di scegliere da sola i vestiti da indossare. Entrare nel mondo della moda sarebbe quasi portare avanti quel gioco. Penso sarebbe stata davvero felice del titolo che ho conquistato. Mi ha sostenuta ogni giorno”.

Il tatuaggio di Alessia con il nome “Roberta”

Alessia al Messaggero ha spiegato come la sua passione per la moda vorrebbe che si trasformasse, in futuro, in un vero e proprio lavoro. Poi è tornata a parlare della mamma, o meglio di quel tatuaggio che ha ottenuto critiche e apprezzamenti nel post pubblicato su Instagram solo a settembre 2019.

“Sono stata criticata molto anche per quello – racconta -. Hanno detto che non avrei dovuto tatuare il suo nome, Roberta, ma la parola mamma. Cosa cambia? È una follia. Quella foto l’ho messa pure per dire riparto da qui. Non voglio dimenticare il mio passato, ma vorrei che si guardasse avanti”.

Lei e il fratello, Daniele Logli, erano molto legati alla mamma come si capisce dalle dichiarazioni della ragazza, ma hanno sempre difeso il padre: condannato a 20 anni di carcere per omicidio volontario e distruzione di cadavere.

