Dopo che i rumor su una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono fatti sempre più insistenti, l’influencer ha preso la parola in merito.

Giulia De Lellis ha finalmente risposto ai suoi fan a proposito della presunta crisi tra lei e Andrea Damante, voce circolata sempre di più negli ultimi giorni. Dopo il riavvicinamento avvenuto durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, l’influencer ha confermato che lei e il fidanzato starebbero vivendo un periodo difficile:

“È sicuramente un momento particolare della nostra vita. Stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, siamo tutti e due un po’ tristi anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo perché vogliamo prima un po’ capirci”, ha affermato nelle sue stories. I due si sono lasciati?

De Lellis e Andrea Damante in crisi: la verità

A quanto pare non sarebbe tutto rose e fiori tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: l’influencer ha confermato che si tratterebbe di un periodo particolare per entrambi, ma non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla presunta crisi. I due sono tornati insieme durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, dopo oltre un anno dalla loro rottura. Dopo la separazione con il dj Veronese la De Lellis si è legata ad Andrea Iannone (a sua volta ex di Belen Rodriguez) mentre a Damante sono stati attribuiti innumerevoli (e presunti) flirt.

Dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus (che entrambi avevano trascorso a Pomezia, a casa della De Lellis) l’influencer aveva raggiunto il fidanzato nel suo appartamento a Milano, dove sembrava che tutto procedesse liscio come l’olio. I due hanno adottato insieme anche il cagnolino Tommaso Kowalski, e già circolavano voci inerenti delle possibili e imminenti nozze (mai confermate). I due spiegheranno ai fan cosa sia successo tra loro? Per il momento sui social tutto tace.