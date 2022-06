L’attore Luca Calvani non si nasconde più e con un tenero post fa coming out ufficialmente presentando il suo compagno.

Luca Calvani fa coming out e presenta sui social il suo fidanzato. Si tratta di Alessandro Franchini, imprenditore con il quale gestisce una struttura a Camaiore, nel cuore della Toscana. L’attore e volto della trasmissione su Real Time ‘Cortesie per gli ospiti’ è uscito allo scoperto generando tante reazioni da parte dei fan.

Luca Calvani: il coming out sui social

Luca Calvani

Attraverso un post Instagram formato da tre scatti, Luca Calvani ha deciso di rendere ufficiale la sua relazione. Il coming out arriva con una dedica nella didascalia a corredo delle immagini: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. ha scritto l’attore in modo molto dolce. Il volto noto della tv è fidanzato con Alessandro da molto tempo e la conferma arriva proprio dal suo messaggio social nel quale sono stati utilizzati diversi hashtag. Tra questi il numero 2196 che sembra far riferimento ai giorni trascorsi insieme.

I due uomini hanno quindi deciso solamente ora di ufficializzare la loro relazione. Il compagno di Calvani si chiama, come anticipato, Alessandro Franchini ed è l’imprenditore con il quale ha deciso di aprire un’attività. I due si occupano di gestire un rifugio in Toscana, precisamente nella provincia di Lucca, a Camaiore.

Le reazioni al post dell’attore sono state molteplici con tantissimi commenti di auguri e di gioia a conferma della grande stima e del grande affetto che i suoi fan nutrono per lui.

Di seguito il post Instagram di Calvani:

