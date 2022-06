L’ex di Belen, Antonino Spinalbese, riparte con una nuova relazione. Lei si chiama Giulia e il loro rapporto è ormai ufficiale.

Dopo alcuni mesi dalla rottura con Belen Rodriguez, pare proprio che Antonino Spinalbese abbia ritrovato l’amore. Tanti i rumors su chi potesse essere la sua nuova fiamma, e ora si ha qualche indizio in più che, quasi, ufficializza la nuova relazione. Il noto hairstylist è stato visto con Giulia Tordini in una tenera passeggiata…

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini insieme a Milano

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

A riportare quella che potrebbe essere una sorta di ufficialità del rapporto tra l’uomo e la donna, è Whoopsee che sui social scrive: “A seguito dei numerosi indizi lasciati sui social, Antonino Spinalbese e Giulia Tordini sembrano intenzionati a non nascondere più la loro frequentazione. Rientranti a Milano dopo alcuni giorni di relax trascorsi al mare, ecco i due mentre passeggiano di notte per le vie della città”.

E ancora: “Archiviata definitivamente la storia con la madre di sua figlia, Belen Rodríguez, l’ex parrucchiere è quindi pronto a mettersi nuovamente in gioco e potrebbe essere proprio la founder del brand di gioielli “Leda Madera” la ragazza in grado di fargli battere nuovamente il cuore…”.

Insomma, sebbene dalle immagini si possa vedere una tranquilla passeggiata e solo qualche abbraccio, sembra proprio che Spinalbese abbia ritrovato la felicità in compagnia di Giulia. I due non hanno confermato la notizia della loro relazione ma, allo stesso tempo, non l’hanno smentita.

Tanti sono stati i commenti a questa prima uscita pubblica della coppia. Non tutti sono rimasti piacevolmente colpiti dalla relazione. Qualcuno preferiva la storia precedente con Belen. Ma a quanto pare, ora l’argentina è solo un ricordo. Nel cuore di Spinalbese c’è solo Giulia…

Di seguito le immagini di Whoopsee condivise con un post su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG