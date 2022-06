Tra i personaggi dello spettacolo colpiti nell’ultimo periodo dal Covid c’è anche Amadeus. Il noto presentatore Rai aveva contratto il coronavirus circa una settimana fa ma sulle sue condizioni non vi erano stati maggiori dettagli. A distanza di sette giorni, ecco il conduttore dare un aggiornamento via social.

Da quanto si apprende da Il Messaggero, Amadeus ha dovuto fare i conti con una forma piuttosto pesante di Covid. Si dice, infatti, che il conduttore abbia contratto il virus con sintomatologia piuttosto forte, con febbre, mal di gola e spossatezza, e sarebbe ancora positivo.

Nonostante tutto, dopo una settimana, l’uomo è tornato a parlare pubblicamente con tanto di foto che ha rassicurato i suoi seguaci, social e della tv. Su Instagram, infatti, il volto della Rai ha scritto: “Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio”. Ama non ha fatto mancare anche un ringraziamento speciale, evidentemente, al medico che si è preso cura di lui. “Grazie sempre al mio amico Prof. Fabio Mosca”, ha concluso nel suo messaggio.

Inoltre, da quanto si apprende sempre dal quotidiano italiano, nonostante il virus, il presentatore, nonché confermatissimo direttore artistico di Sanremo che condurrà con Chiara Ferragni, starebbe comunque lavorando e avrebbe già ascoltato una grande quantità di brani musicali in vista del lungo lavoro di selezione che lo porterà a dicembre ad annunciare i cantanti in gara nella prossima edizione.

Insomma, oltre ogni ostacolo, il presentatore si conferma un grandissimo lavoratore, una qualità che il suo pubblico e non solo gli ha sempre riconosciuto e che lo ha portato ad essere uno dei volti più bravi e apprezzati della tv italiana.

Di seguito il post Instagram di Amadeus:

