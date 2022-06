In Sardegna, Diletta Leotta ha incantato tutti con pose plastiche e curve mozzafiato che non sono sfuggite ai paparazzi.

Fa sempre parlare di sé, che sia per un gossip d’amore o per le sue vacanze “bombastiche”. Diletta Leotta colpisce ancora e questa volta lo fa al mare, nelle spiagge della Sardegna dove si trova in vacanza, probabilmente, con le amiche. La conduttrice di Dazn ha incantato tutti con delle pose decisamente bollenti che sono state catturate da Vero.

Diletta Leotta, pose bollenti al mare

La bellissima Diletta Leotta è stata sorpresa al mare in alcuni momenti di relax. Stesa al sole, la conduttrice e volto di Dazn è stata pizzicata con un costume bianco che ne metteva in risalto le forme importanti. Fondoschiena in bella vista e posa quasi “vietata ai minori”. La showgirl si stava rilassando leggendo un libro ma non è passata inosservata tra i bagnanti e neppure al settimanale Vero che, evidentemente, ha trovato una posizione perfetta per scattare qualche foto da lontano.

Il media, infatti, ha pizzicato la Leotta in diversi momenti della sua giornata tra tuffi, acrobazie sul sup, sessioni intense di tintarella. Il tutto, però, come accennato, con pose decisamente calienti. Da quanto si apprende, la donna è da sola in compagnia unicamente della mamma Ofelia. Nonostante si vociferi di una storia con il modello Giacomo Cavalli, nessun uomo misterioso o conosciuto è stato avvistato sotto il suo ombrellone.

Vedremo se ci saranno news sentimentali di rilievo a proposito. Per ora i tanti seguaci della Leotta sono rimasti davvero incantati da questi “scatti rubati” e sono rimasti sorpresi dal fatto che, appunto, fosse sola a godersi le bellezze della Sardegna.

Di seguito gli scatti pubblicati da Vero nella copertina condivisa anche in un post su Instagram con tanto di titolo: “Diletta Leotta: la prima estate da single le ha già lasciato… il segno!”.

