Tommaso Zorzi contro Andrea Pucci: tutta colpa di una battuta omofoba detta nel corso dell’ultimo spettacolo del comico.

“Denuncia” social di Tommaso Zorzi contro una battuta ritenuta omofoba fatta da Andrea Pucci nel corso del suo recente spettacolo. In queste ore sta facendo discutere quanto raccontato dal giovane opinionista e presentatore che, dopo essere stato avvisato da una amica, ha scoperto di essere stato chiamato in causa dal comico nel suo show andato in scena nella notte a Carroponte Sesto San Giovanni.

Tommaso Zorzi contro Andrea Pucci: cosa è successo

Tommaso Zorzi

“Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stro**i anche nell’altra, se erano ancora più stro**i in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel c**o”. Sarebbe stata questa l’apertura di Andrea Pucci nel suo show che avrebbe appunto fatto arrabbiare molto Tommaso Zorzi, messo al corrente da un’amica di tale frase pronunciata dal comico.

A seguito di questo “aggiornamento” ricevuto, il ragazzo ha voluto commentare quanto sentito dire dalla sua amica mostrando i messaggi ricevuti con tanto di audio della ragazza. Zorzi ha poi reagito in modo molto arrabbiato e deluso: “Tu che cosa ne sai di dove lo prendo io?”, ha detto riferendosi a Pucci. “Tu come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire a una platea di gente che io lo piglio nel cu*o. È una roba che mi fa impazzire. Poi sta roba, omosessuale uguale lo prendi… Siamo nel 2022, gli anni ’80 sono finiti, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere”.

A sostegno di Zorzi anche tante persone che, come l’amica e il diretto interessato, non hanno gradito la battuta, decisamente infelice, del comico che, tra l’altro, pare aver bloccato il giovane ragazzo stando a quanto riferito da lui sempre con una storia Instagram.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Pucci di qualche tempo fa che annunciava i suoi spettacoli per le date di fine giugno:

