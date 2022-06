Il conduttore Giancarlo Magalli non è presente nel palinsesto Rai per la prossima stagione. Dimenticato, non ha fatto mancare un commento…

Una triste notizia è stata praticamente ufficializzata nelle scorse ore: Giancarlo Magalli, storico conduttore Rai, è stato “dimenticato”. Il presentatore, infatti, non è presente in alcun programma del nuovo palinsesto della tv di Stato. L’esperto uomo della tv è stato fatto fuori e la sua reazione non si è fatta attendere.

Giancarlo Magalli “dimenticato” dalla Rai: la reazione

Giancarlo Magalli

Come anticipato, nelle scorse ore sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva dell’emittente pubblica e, con grande stupore, il nome di Giancarlo Magalli è scomparso totalmente. Lui aveva già lasciato lo storico programma ‘I fatti vostri’, affidato a Salvo Sottile, prima di presentare comunque ‘Una parola di troppo’. Adesso, però, non risulta alla guida di alcuna trasmissione e, da quanto sembra, non sarà nemmeno la voce che narrerà le vicende dei ragazzi de ‘Il Collegio’.

Una situazione, questa, che ha visto un’attenta e pungente reazione del diretto interessato. Attraversi il proprio profilo social su Facebook, Magalli ha postato la notizia che lo riguardava presa dal web e ha commentato in modo molto duro: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”. Il tutto accompagnato da un’emoticon che ride.

La sua reazione, ovviamente sarcastica e ricca di amaro in bocca, ha generato molti commenti. Sotto il suo post, infatti, tantissimi fan hanno commentato sostenendolo: “Ma come? Sei tra i migliori ancora”. “Giancarlo, spero possa cambiare qualcosa per te”. Altri, invece, si sono complimentati per la sua carriera: “Sei stato e sei ancora il migliore”, “Preparato come pochi, ironico, intelligente e sarcastico. Forza Giancarlo”.

Chissà se i tanti fan riusciranno a far cambiare idea a mamma Rai. Staremo a vedere. Certo è che la mancanza di un volto esperto come quello di Magalli mancherà a tutta al tv…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG