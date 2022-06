I due si sono concessi una romantica vacanza a Palma di Maiorca ma hanno tentato di evitare gli sguardi indiscreti dei paparazzi che, però, sono riusciti a immortalarli.

Dopo la fine della storia con Can Yaman e la risonanza mediatica dietro alla rottura, Diletta sembra voler tenere la sua nuova relazione nascosta. La conduttrice si è concessa una fuga d’amore con Giacomo Cavalli ma in aeroporto ha tentato di eludere i paparazzi.

Diletta e Giacomo beccati mentre partono in vacanza insieme

Diletta Leotta

Cappellino con visiera, occhiali da sole e atteggiamenti sfuggenti, Diletta Leotta non è pronta a vivere la relazione con Giacomo alla luce del sole. Come riporta Fan Page: “Si sono concessi la prima fuga romantica lontana dagli occhi indiscreti del gossip. Hanno scelto Palma di Maiorca, l’isola spagnola che concilia divertimento e spiagge da sogno, per non rinunciare al relax. Sembra che la conduttrice non sia ancora pronta a raccontare al mondo il suo nuovo amore. Vuole andarci con i piedi di piombo, dopo la delusione incassata da Can Yaman e tutto il rumore mediatico che ha generato quella storia.“

Dunque, la bella conduttrice di Dzn sembra aver fatto di tutto per evitare sguardi indiscreti. Diletta si è fatta scortare da un taxi e i due hanno fatto tutti i controlli in aeroporto da separati per poi riunirsi direttamente all’entrata del volo. Insomma, atteggiamenti abbastanza evasivi giustificati sicuramente la fine della sua precedente relazione.

In ogni caso i due sembrano viversi felici e sereni la loro relazione lontani dalle telecamere.

Riproduzione riservata © 2022 - DG