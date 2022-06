Sono rarissime le foto che ritraggono il calciatore con il suo bambino ma sono anche davvero tenere, un papà molto premuroso che lo ha raggiunto mentre era in vacanza con la mamma e il nonno.

Dopo la relazione con Chiara Nasti, Zaniolo e single ma si dedica al suo bambino Tommaso nato dalla sua precedente relazione. Il calciatore è stato aspramente criticato dall’influencer nei giorni scorsi ed è sicuramente provato dalla cosa. Nel frattempo però, il campione continua la sua vita da papà premuroso.

Il bellissimo rapporto tra Zaniolo e il figlio Tommaso

Una foto di Zaniolo

Come riporta Today: “Le foto del settimanale Chi mostrano per la prima volta il calciatore versione papà. Sui social mai una foto del figlio, se non nel giorno in cui è nato a luglio scorso. Il viaggio di Nicolò in Sardegna è stato programmato a seguito dell’abbandono del ritiro della Nazionale a causa di alcuni problemi fisici. E così appena ha potuto, il 3 giugno, si è imbarcato per andare dal suo piccolino, insieme a due amici. Nelle foto del settimane Nicolò e Sara sembrano proprio aver trovato il proprio equilibrio per il bene di Tommaso e lo dimostra il passare le vacanze insieme, non è scontato. Con Zaniolo il fidanzato della sorella, e un amico.“

Insomma, il settimanale ha immortalato davvero un momento speciale perchè il calciatore è molto riservato sul suo rapporto con il figlio. Non mette mai foto sui social di Tommaso ma condivide con lui la vita in modo davvero tenero e maturo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG