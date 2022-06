Il cantante ha pubblicato un video in lacrime e con l’affanno dopo aver avuto un attacco di panico, per sensibilizzare su questo importante tema.

Lorenzo Fragola ha lanciato un messaggio molto importante. Il cantante ha pubblicato un video mentre era visibilmente scosso e ansimante dopo un attacco di panico. Mostrarsi così per l’artista è stato un segnale per lanciare un messaggio di non vergognarsi e di farsi aiutare se si soffre di questo problema.

Le dichiarazioni di Lorenzo Fragola

“Questo video l’ho fatto subito dopo un attacco di panico alle 4 di notte. E’ un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che ne soffrono che bisogna parlarne e farsi aiutare. E’ un disturbo e non c’è vergogna alcuna“. Queste sono le parole che Lorenzo Fragola ha scritto sul video condiviso su Tik Tok.

L’artista lancia un appello ai fan spiegando che chi soffre di attacchi di panico non si deve vergognare e deve farsi aiutare da qualcuno. Un messaggio molto importante che il cantante di X-Factor ha deciso di veicolare mettendoci la faccia in prima persona.

Lorenzo Fragola è uscito anche da un periodo molto difficile a causa di un grave lutto. L’artista parla della morte di suo amico con un post su Instagram: “Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora. Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite. In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG