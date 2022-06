Il re dei paparazzi ha svelato che presto convolerà a nozze con Sara Barbieri, e ha poi svelato anche alcuni dettagli relativi al matrimonio.

In occasione di un’intervista su Chi Megazine, Fabrizio Corona rivela i suoi piani per il suo futuro sentimentale. L’ex paparazzo rivela che convolerà a nozze con Sara Barbieri, lei a 22 anni ma per lui l’età non è un problema, considerando la maturità della ragazza che il giornalista decanta. Al settimanale Corona svela anche alcuni dettagli delle nozze.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Come riporta Today, Fabrizio Corona dichiara: “Da un anno stiamo insieme e conviviamo, io, lei e Carlos (il figlio di Corona avuto con Nina Moric, ndr). Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia importante. Questa che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio“.

Ecco una foto si Sara Barbieri

E ancora: “Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato poi a questa età ha un significato un po’ più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente“. L’ex paparazzo rivela come saranno le nozze: “Non lo so bene, saranno intime, familiari, ma devo ancora capire anche dove mi trovo. Sono stato in carcere e ai domiciliari fino a tre giorni fa. Con Sara voglio però trasferirmi in America”.

Dunque, l’ex paparazzo intende sposarsi a settembre con la sua compagna e andare a vivere con lei in America cominciando una nuova vita insieme. Che mantenga i suoi propositi?

Riproduzione riservata © 2022 - DG