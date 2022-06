L’ex Madre Natura avrebbe finalmente un nuovo amore dopo Federico Rossi, secondo le indiscrezioni starebbe insieme al cantante.

Paola Di Benedetto volta pagina con Rkomi, ad assicurare sulla loro relazione è il portale di informazione The Pipol. Secondo l’indiscrezione, i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e dopo un mese di frequentazione si sarebbero ufficialmente messi insieme.

L’indiscrezione su Paola Di Benedetto e Rkomi

Paola Di Benedetto Federico Rossi

Dopo la fine della storia con Federico Rossi, Paola Di Benedetto avrebbe un nuovo amore ovvero Rkomi. Come riporta Gossip e TV: “Tra un appuntamento e l’altro Paola Di Benedetto e Rkomi si sarebbero scoperti innamorati e a breve dovrebbero uscire anche le foto che documenterebbero questa nuova storia d’amore pronta ad infiammare lo showbiz italiano. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, segno che qualcosa di vero c’è.

Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip oggi conduttrice in carriera, è stata legata in passato ad un altro musicista, Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata la relazione è finita ma i due sono rimasti buoni amici.”

Insomma, non si ancora ufficialità di questa relazione e neanche dichiarazioni da parte dei diretti interessati ma le prove stanno per uscire allo scoperto. I due sarebbero stati paparazzati insieme in atteggiamenti amorosi. Dunque, una buona notizia per l’ex gieffina che sembra finalmente aver voltato pagina e trovato di nuovo l’amore. Questi rumor sulla loro presunta storia sono già circolati qualche settimana fa e ora tornano alla ribalta, che sia vero?

