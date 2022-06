L’ex velina pratica questo sport da diversi anni e sta per debuttare sul ring a Torino, contro l’avversaria Rachele Muratori.

Elisabetta Canalis, disputerà il suo primo match di kickboxing a Torino, sabato18 giugno. Ha iniziato a Los Angeles diversi anni fa a praticare questo sport che l’ex velina sta ancora coltivando. E ora l’emozione per il suo primo incontro è davvero forte ma la bella modella si sta allenando duramente e sarà preparata.

Elisabetta Canalis debutterà sul ring a Torino

Elisabetta Canalis

Come riporta Fan Page: “Per l’ex velina, 43 anni, l’evento che si terrà a Torino tra poco più di una settimana sarà la prima volta che scende sul ring. Sono anni che si allena nella kickboxing, ma non aveva mai deciso di affrontare un match contro un avversario. L’occasione scelta è il Night of Kick and Punch, un gala dedicato agli sport da ring, giunto alla sua dodicesima edizione.“

La Canalis durante il match potrà rivolgersi all’uso di calci, pugni e ginocchiate contro l’avversaria Rachele Muratori. Entrambe seguiranno le regole del low-kick. In una vecchia intervista su Gazzetta, l’ex velina raccontava dell’amore per la kickboxing: “A Los Angeles ho iniziato col Krav maga che è molto aggressivo, tra il militare e le tecniche di autodifesa. Ho imparato un sacco di cose che un giorno potrebbero servirmi”. E ancora: “La velocità e l’adrenalina negli sport di combattimento sono quello che fa per me“.

L’emozione per la Canalis è sicuramente tantissima ma si tiene sempre in forma e spesso sui social condivide i suoi allenamenti. Ecco un video del suo allenamento:

Riproduzione riservata © 2022 - DG