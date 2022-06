L’ex naufrago dopo aver abbandonato l’Isola per un infortunio, ha raccontato quale sia la sua situazione sentimentale con Estefania.

Come ospite a Pomeriggio 5, Roger Balduino svela la sua situazione sentimentale dopo l’Isola dei Famosi. L’ex naufrago è stato costretto ad abbandonare il reality per un infortunio ed è tornato in Italia. Balduino ha confermato alla D’Urso che inizialmente la storia con la modella è nata per strategia ma poi a lui è piaciuta davvero.

Le dichiarazioni di Roger Balduino su Estefania

Il modello, come riporta Fan Page, ha svelato che la relazione con Estefania era preparata a tavolino: “Non eravamo d’accordo, ci siamo detti di provare a fare il gioco della coppia. Io piano piano mi sono avvicinato troppo e mi sono fatto prendere da lei. Con il cuore non gioco mai.“

A questo punto Barbara D’Urso lo incalza chiedendogli: “Ma ti sei innamorato alla fine? Come è la tua situazione sentimentale adesso?“. L’ex naufrago risponde con difficoltà alla domanda: “Sono stato innamorato, lei poi mi ha mandato a quel paese. Ora sto bene da solo, Estefania però mi piace ancora un pò, anche se mi ha preso in giro. Sono uno che riesce a perdonare.“

Nonostante questo, il modello ha comunque ammesso di non volerne più sapere di amore per il momento nè per Estefania e neanche per la ex Beatriz. Insomma, la loro storia è nata per strategia ma a quanto pare il bel Roger si è preso una cotta per la modella che lei non ha ricambiato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG