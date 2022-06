Paola Barale racconta la sua carriera, la vita privata e i motivi che l’hanno portata a rinunciare alla tv e all’amore.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Paola Barale fa il punto della sua lunga carriera televisiva. La conduttrice e showgirl rivela perchè ha reciso ogni legame con Raz Degan e a che cosa ha dovuto rinunciare in nome della sua libertà.

Le dichiarazioni di Paola Barale

Paola Barale

Come riporta Oggi, Paola Barale al Corriere della Sera svela il suo amore per il teatro: “Con il teatro sta andando come con la televisione: sto diventando brava. Sono soddisfazioni. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni“. Poi svela il rapporto con la sua famiglia: “Qualche volta ho trasgredito. Quando ho deciso di lasciare l’Isef non hanno apprezzato molto. Con i primi soldi mi comprai una Honda Paris Dakar 200 di seconda mano. Mia madre si arrabbiò tantissimo, mi disse che potevo pagarmi il dentista visto che avevo soldi da buttare. Andai a vivere da sola. Poi si rassegnarono al mondo dello spettacolo”.

Paola Barale spiega di non aver lasciato Buona Domenica per Raz Degan: “Lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”. Poi la conduttrice e attrice rivela di non voler partecipare ai reality show: “In tv vorrei fare l’intrattenimento, una tv che è un po’ sparita”. “Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti“.

La showgirl conclude raccontando il suo desiderio di vivere sempre a Ibiza: “Volevo viverci un tot di mesi l’anno. Ma con il teatro non ci riesco. E sono in un momento della vita in cui non voglio avere niente che mi limiti. Per lo stesso motivo non ho più cani, anche se li ho adorati e mi mancano“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG