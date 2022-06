La conversazione tra Valentina Ferragni e Chiara Biasi al concerto di Love Mi è diventata una vero e proprio meme ma le ragazze decidono di fare chiarezza su ciò che si sono dette.

Al concerto di Love Mi, tra il pubblico qualcuno ha immortalato un momento particolare. L’influencer stava dicendo qualcosa a Chiara Biasi che ascoltando l’amica ha fatto una faccia molto sorpresa. In questi giorni impazza la moda di capire cosa le due si siano dette ma soprattutto la loro immagine è diventata un meme sul web.

Chiara Biasi e Valentina Ferragni svelano cosa si sono dette al concerto di Love Mi

Come riporta Today: “Fin da subito il video ha iniziato a circolare in rete tanto che la stessa Biasi è stata “costretta” a spiegare cosa si fossero dette di così affascinante. La realtà molto spesso è meno entusiasmante della finzione e infatti l’influencer su Instagram afferma: “Comunque vi svelo l’arcano ragazzi, Valentina mi stava dicendo che c’erano 25mila persone lì”. Nessun gossip eclatante o news, ma il meme ne siamo certi non scomparirà molto facilmente.“

Il mondo dei social sentitamente ringrazia Valentina Ferragni e Chiara Biasi per questo grande dono!



Popolo di twitter fatene buon uso!#LoveMi pic.twitter.com/WCuYq35ZWI — Alessia (@hocambiato_nome) June 28, 2022

Ecco il video delle due mentre parlano

Insomma il web aveva ipotizzato una serie di questioni più piccanti e interessanti ma la realtà è molto più semplice. Il concerto è stato in effetti un successone e Chiara Ferragni non ha mancato di fare una dedica al marito Fedez per aver ripreso a cantare dopo il tumore: “Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te“.

