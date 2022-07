Secondo un’indiscrezione la cantante potrebbe tornare ad insegnare nel talent show, condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver partecipato e vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, Arisa potrebbe tornare ad Amici. L’artista, secondo l’indiscrezione di TvBlog, potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di insegnante di canto dopo un periodo di allontanamento. Non è tutto, però, ci sarebbero altri cambiamenti in vista per il talent show!

L’indiscrezione sul ritorno di Arisa ad Amici

Maria De Filippi

Come riporta TvBlog: “La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici 22. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi, dopo aver occupato questo ruolo durante la ventesima edizione di questo spettacolo musicale di Canale 5 nella stagione televisiva 2020-2021″.

Da questa indiscrezione sembra che Arisa tornerà ad affiancare Rudy Zerbi e anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli come insegnante di canto. Ma non è finita qui; il portale ha anche sottolineato che la bella showgirl Cuccarini, potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di insegnate di ballo.

Attualmente si parla solo di indiscrezione e non c’è nulla di certo, neanche una dichiarazione della diretta interessata. Un suo ritorno non sarebbe da escludere considerando che nella sua edizione, l’artista ha ottenuto un grandissimo successo ad Amici. Al serale, infatti, il duo Arisa-Lorella aveva conquistato il pubblico con la loro simpatia e bontà nei confronti dei loro alunni. Cosa succederà davvero? Non manca moltissimo per scoprirlo.

