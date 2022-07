Le neo spose potrebbero partecipare a Ballando con le stelle, a lanciare questa possibilità è proprio Milly Carlucci in alcune dichiarazioni.

In occasione di un’intervista a Il Messaggero, Milly Carlucci fa delle rivelazione sulla prossima stagione di Ballando con le stelle. La conduttrice lascia il dubbio sulla possibile partecipazione di Paola Turci e Francesca Pascale e rivela altri dettagli sul cast.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

Milly Carlucci

Come riporta Blogtivvu, Milly Carlucci rivela: “Per il cast di quest’anno la parola d’ordine qual è? Quella di sempre: far discutere. Tutti. Seminare un pensiero. Con quale tema e con chi? Come raggiungere la felicità con la nostra normalità, il tema di questi anni, anche se poi siamo tutti diversi.

Invitare Paola Turci e Francesca Pascale? Certo, ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata.“

Poi parla del cast e sui nomi che sono usciti sul web: “Se li confermo? Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso.“

