Ecco dove sono i Mondiali di Atletica 2022, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per gli appassionati di sport.

Da venerdì 15 a domenica 24 luglio 2022 si disputano i Mondiali di Atletica 2022. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati di sport, c’è anche molta curiosità nel vedere all’opera gli atleti azzurri che, un anno fa, sono stati grandi protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo: su tutti Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto, e Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 maschile. Andiamo ora alla scoperta del luogo dove si svolgono i Mondiali di Atletica 2022.

Mondiali di Atletica 2022 a Eugene: lo stadio

Dove si svolgono i Mondiali di Atletica 2022? A ospitare la manifestazione è la città di Eugene, in Oregon. E’ La terza più grande città dello stato dell’Oregon ed è abitato da oltre 170.000 persone. L’impinanto nel quale si svolgono le gare è l’Hayward Field che si trova nel campus dell’Università dell’Oregon.

Marcell Jacobs

Lo stadio è stato costruito nel 1919 ed era inizialmente destinato alle partite dell’Oregon Ducks football, ovvero la squadra di football americano dell’università. La pista di atletica è stata aggiunta solamente in un secondo momento, nel 1921. E’ però solamente dal 1967 che l’Hayward Field è diventato esclusivamente un impianto per l’atletica leggera, ovvero da quando la squadra di football americano si è trasferita in un altro impianto.

All’Hayward Field si tiene il Prefontaine Classic, l’evento allunare che fa parte della Diamond League di atletica leggera, di cui la Nike è sponsor ufficiale, e in cui negli anni sono stati stabiliti alcuni record del mondo.

Se non avete la fortuna di tifare dal vivo dalle tribune dell’Hayward Field Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e tutti gli altri atleti protagonisti delle gare potete farlo guardando i Mondiali di Atletica 2022 in Tv o in streaming.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG