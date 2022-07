Lunedì 18 luglio le Azzurre giocano l’ultima partita del girone dell’Europeo 2022 femminile: ecco dove vedere Italia-Belgio in streaming e TV.

Dopo aver affrontato Francia e Islanda nelle prime due partite del proprio girone (il gruppo D), l’Italia si appresta a giocare la terza e ultima gara della prima fase dell’Europeo 2022 femminile che dallo scorso 6 luglio si sta giocando in Inghilterra. L’ultima avversario del girone eliminatorio è il Belgio, vediamo allora dove vedere in diretta in TV e in streaming Italia-Belgio.

Europei 2022 femminili, dove vedere Italia-Belgio in streaming e in TV

Italia-Belgio si gioca lunedì 18 luglio Al Manchester City Academy Stadium di Manchester: il calcio alle ore 21.00. La partita in diretta TV si può vedere sui canali Sky (Sky trasmette in diretta tutte le partite dell’Europeo 2022 femminile) Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, ma non solo.

SARA GAMA

Non manca poi la diretta in chiaro della partita: chi non è abbonato alla Tv satellitare può comunque vedere Italia-Belgio su Rai 1 (con collegamento a partire dalle ore 20.30) e tifare per le Azzurre. Dopo il grande successo avuto dal Mondiale del 2019, la Rai ha infatti deciso di trasmettere sul proprio canale principale (Rai 1) anche le partite dell’Europeo della nazionale femminile guidata sempre da Milena Bertolini.

Ma c’è poi anche la diretta di Italia-Belgio in streaming gratis: come tutti i programmi trasmessi dalla Rai, anche la partita della nazionale azzurra di calcio può essere vista sulla piattaforma on demand RaiPlay a cui si può accedere in vari modi: da Smart Tv, da computer, da smartphone e da tablet.

Per concludere, oltre che su RaiPlay, Italia-Belgio in streaming e in diretta è visibile anche su Sky Go (la piattaforma a cui possono accedere gli abbonati Sky) e su Now TV.

