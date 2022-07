Dove vedere i Mondiali di Atletica 2022 in streaming e in TV: dopo le emozioni delle Olimpiadi, gli Azzurri tornano a caccia di medaglie.

Il salto di Gianmarco Tamberi e poi, poco dopo, quei 100 metri percorsi da Marcell Jacobs in 9.80 secondi: l’1 agosto del 2021 è un giorno che rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano, due medaglie d’oro vinte in pochi minuti nel salto in alto prima e nei 100 metri poi. A queste sono poi seguite tante altre splendide medaglie, come l’oro nella staffetta 4×100 maschile. Un anno dopo è tornato il momento di tifare gli atleti azzurri ai Mondiali di Atletica in programma a Eugene (città dell’Oregon negli Stati Uniti) da venerdì 15 a domenica 24 luglio 2022. Vediamo ora dove vedere tutte le gare di tutte le discipline dei Mondiali di Atletica 2022.

Dove vedere i Mondiali di Atletica 2022 in streaming e in TV

Ma dove vedere i Mondiali di Atletica 2022 in streaming e in TV? La Rai trasmette la gare in chiaro su due suoi canali: Rai 2 e RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre). La telecronaca e il commento delle varie discipline è affidata come sempre a Franco Bragagna e Guido Alessandrini, con Elisabetta Caporale che cura le interviste ai protagonisti.

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs

Oltre che sulla Rai, c’è anche la possibilità di vedere in Tv i Mondiali di Atletica 2022 su Sky: il canale dedicato all’evento è Sky Sport Action.

E come vedere invece i Mondiali di Atletica 2022 in streaming? Anche in questo caso ci sono varie soluzioni: ovviamente gli abbonati a Sky potranno usufruire di Sky Go, in alternative è possibile vedere le varie gare su Now Tv, ma serve comunque un abbonamento. Per vedere i Mondiali di Atletica 2022 in streaming gratis bisogna invece collegarsi a RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere da Smart TV, computer, smartphone e tablet.

Disputandosi negli Stati Uniti, gli orari delle competizioni sono diversi rispetti al nostro fuso orarie: tutte le gare si svolgeranno dalla mezzanotte italiana fino a circa le ore 15.00.

