Ecco quali sono le location di La strada del silenzio, la serie TV in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 13 luglio 2022.

Dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna e anche dalla Turchia: sui canali televisivi italiani negli anni abbiamo visto serie TV provenienti da varie parti del mondo che hanno avuto successo anche nel nostro Paese. La Mediaset per l’estate 2022 ha deciso di puntare su una nuova serie TV proveniente questa volta dalla Grecia: La strada del silenzio. In patria, dove è stata trasmessa da Mega Channel, ha avuto un grande successo e ora arriva in Italia. Vediamo ora quali sono le location di La strada del silenzio.

La strada del silenzio: le location della serie TV

Tutti gli episodi de La strada del silenzio sono stati girati in Grecia: una buona parte delle riprese si sono svolte nella capitale, Atene. La meraviglioso capitale ellenica la si potrà vedere anche nelle zone meno note ai turisti che ogni anno la visitano.

panoramica acropoli atene grecia

C’è poi anche un’altra città che ha ospitato regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori vari della serie TV: Eleusi. E’ una città che si trova a circa 20 chilometri di distanza dalla capitale Atene, di fronte all’isola di Salamina.

La strada del silenzio: la trama della serie TV

Di che cosa parla La strada del silenzio? La storia si apre con uno scuolabus, con all’interno nove bambini delle scuole elementari (che sono tutti figli di famiglie benestanti) oltre che l’autista a un inserviente, scompare improvvisamente nel nulla.

Il tragico evento sconvolge ovviamente l’intera comunità e la polizia ansia immediatamente le indagini che porteranno alla luce una serie di misteri, segreti e le vite nascoste dei membri della comunità. Al centro degli eventi finirà ance un giovane giornalista.

Riproduzione riservata © 2022 - DG