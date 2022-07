Speravo de morì prima è la serie TV su Francesco Totti basato sulla biografia dell’ex calciatore Un capitano: ecco dove vederla in streaming.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Francesco Totti ha ripercorso la propria vita e la propria carriera scrivendo a quattro mani con Paolo Condò Un capitano. Dalla biografia è stata tratta la serie TV Speravo de morì prima (il titolo arriva da uno striscione, diventato celebre, di un tifoso della Roma durante l’ultima partita in maglia giallorossa del capitano). La serie TV è stata trasmessa in anteprima su Sky Atlantic e poi in chiaro anche su TV8. Ma dove vedere in streaming Speravo de morì prima? Vediamolo insieme.

Dove vedere Speravo de morì prima in streaming

Speravo de morì prima in streaming è disponibile sulla piattaforma Now Tv, a cui si può accedere sia da Smart Tv che da computer, smartphone e tablet. Per poter vedere la serie TV su Francesco Totti, così come tutti gli altri contenuti presenti su Now Tv, è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

Francesco Totti

Gli episodi di Speravo de morì prima sono in totale 6, tutti della durata di circa 40 minuti. La serie TV ripercorre la carriera dell’attaccante romano soffermandosi però soprattutto sulla parte conclusiva, sul rapporto burrascoso con Luciano Spalletti e infine sul suo addio al calcio giocato.

Speravo de morì prima: il cast della serie TV su Francesco Totti

A interpretare Francesco Totti in Speravo de morì prima è Pietro Castellitto, anche se lo stesso ex calciatore appare in un cameo nell’ultima puntata. Greta Scarano veste invece i panni di Ilary Blasi mentre è Gianmarco Tognazzi a interpretare il tecnico Luciano Spalletti.

Oltre al vero Francesco Totti, nella serie TV compaiono anche altri due calciatori per dei camei nelle loro stesse vesti: Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo.

