Ecco dove vedere La strada del silenzio in streaming e in TV: è la serie TV Mediaset ambientata in Grecia.

Si intitola La strada del silenzio ed è una delle novità di Mediaset dell’estate del 2022. La serie TV, la cui prima stagione è composta da 13 episodi, è un thriller ambientato in Grecia (dove la serie TV è stata anche prodotto e dove ha avuto molto successo quando le puntate sono state trasmesse su Mega Channel) la cui trama ruoto intorno alla misteriosa scomparsa di uno scuolabus su cui viaggiano 9 bambini delle scuole elementari (tutti provenienti dalle famiglie benestanti della zona), un inserviente e l’autista. Vediamo ora dove vedere La strada del silenzio in TV e in streaming.

Dove vedere La strada del silenzio in streaming e in TV

Ma dove vedere La strada del silenzio in TV? Da mercoledì 13 luglio la fiction è trasmessa in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.25 circa: ogni mercoledì sera, per quattro settimane, vanno in onda 3 diversi episodi tranne che nell’ultima puntata in cui vengono trasmessi addirittura 4 episodi.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

E se invece si vuole vedere La strada del silenzio in streaming gratis? La soluzione c’è: basta infatti collegarsi a Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset, a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da tablet e da smartphone, in cui sono disponibili tutti i contenuti (film, programmi, serie TV) in onda sui canali Mediaset.

La strada del silenzio: il cast della serie TV

Nel cast de La strada del silenzio troviamo diversi attori e diverse attrici molti noti in Grecia ma meno da noi. I protagonisti della serie TV sono: Penelope Tsilika, Dimitris Lalos, Antōnīs Kafetzopoulos, Christos Loulis, Vicky Papadopoulou, Marissa Triantaphyllidou, Giannos Perlegkas, Anthi Efstratiadou, Myrto Alikaki, Christina Cheila – Fameli e Nikolas Papagiannis.

