Su Canale 5 arriva La strada del silenzio: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

E chi lo ha detto che d’estate in TV si vedono solo repliche? Canale 5 smentisce questa affermazione e per l’estate del 2022 propone ai suoi spettatori una serie TV in anteprima in Italia: La strada del silenzio. Si tratta di un thriller in 13 episodi che ha avuto molto successo in Grecia, dove è stata prodotto a inizialmente mandata in onda, ma non solo. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

La strada del silenzio, le puntate: quando va on onda

Il debutto de La strada del silenzio su Canale 5 è stato fissato per mercoledì 13 luglio in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, su Canale 5. Ogni settimana (per un totale di quattro settimane) vanno in onda 3 diversi episodi, fatta eccezione per l’ultimo appuntamento, quello di mercoledì 3 agosto, in cui vanno in onda addirittura 4 episodi.

La strada del silenzio: la trama e il cast della serie TV

Uno scuolabus, con all’interno nove bambini delle scuole elementari, tutti figli di famiglie benestanti, oltre che l’autista a un inserviente, scompare improvvisamente nel nulla. L’evento sconvolge ovviamente l’intera comunità e la polizia ansia immediatamente le indagini che porteranno alla luce una serie di misteri, segreti e le vite nascoste dei membri della comunità. Al centro degli eventi finirà ance un giovane giornalista.

Gli attori e le attrici protagonisti di La strada del silenzio sono artisti molto conosciuti in Grecia ma praticamente sconosciuti in Italia. Nel cast della serie TV troviamo infatti: Penelope Tsilika, Dimitris Lalos, Antōnīs Kafetzopoulos, Christos Loulis, Vicky Papadopoulou, Marissa Triantaphyllidou, Giannos Perlegkas, Anthi Efstratiadou, Myrto Alikaki, Christina Cheila – Fameli e Nikolas Papagiannis.

