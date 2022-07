Ecco le location di Dogman: la storia è ambientata a Roma, ma in realtà le riprese del film sono state realizzate lontano dalla Capitale.

Periferia di Roma. E’ qui che si svolge la storia raccontata da Matteo Garrone in Dogman, è qui che le strade del mite Marcello e il delinquente Simone si intrecciano fino a trasformare il primo. Ed è sempre a Roma che si è consumato il cosiddetto “delitto del Canaro” da cui il regista ha tratto ispirazione per il film. Ma se credete che, di conseguenza, la pellicola di Matteo Garrone sia stata girata nella Capitale vi sbagliate: le location di Dogman sono infatti in tutt’altro posto, persino in una regione differente dal Lazio.

Dogman: le location del film di Matteo Garrone

È stata la Campania, infatti, ha ospitare la troupe di Dogman per le settimane necessarie per le varie riprese. L’intero film è stato girato al Parco del Saraceno al Villaggio Coppola (conosciuto anche Pinetamare), una frazione di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un luogo che per molto tempo è stato quasi fantasma e che solo ultimamente è stato rilanciato dal punto di visto turistico.

“L’idea era proprio quella di trovare un luogo che fosse ‘frontiera’, che richiamasse un’atmosfera western, ma dove la comunità è presente, ed è importante l’idea di comunità e quel che gli altri pensano di te. È la metafora di una società contemporanea, dove la violenza è presente come in passato” aveva dichiarato Matteo Garrone spiegando il motivo della scelta della location.

Dogman: il film tratto un fatto di cronaca nera

Come invece detto in precedente, il delitto del Canaro dal quale è tratto il film, è stato consumato nel 1988 a Roma, nel quartiere Portuense. E’ qui, per l’esattezza in via della Magliana 253, che Pietro De Negri svolgeva la sua attività di toilettatura di cani (per questo il soprannome “Canaro”) e ha ucciso Giancarlo Ricci.

