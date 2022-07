Gianni Morandi è uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2023: l’annuncio in diretta nel corso del Tg1.

Gianni Morandi torna a condurre il Festival di Sanremo. Il cantante, che nel corso dell’ultima edizione si è classificato al terzo posto con il brano Apri tutte le porte, nell’edizione del 2023 sarà ancora una volta sul palco del Teatro Ariston ma questa volta sarà al fianco di Amadeus per una serata a presentare i cantanti in gara anziché esibirsi in prima persona. A darne l’annuncio è stato lo stesso Amadeus (che è anche il direttore artistico del Festival) nel corso dell’edizione serale del Tg1 di lunedì 11 luglio 2022.

Festival di Sanremo 2023: i conduttori

Come già avvenuto nel corso dell’edizione 2022, i co-conduttori che affiancheranno Amadeus nel corso delle varie serate del Festival si alterneranno: sono personaggi provenienti da vari mondi, basti pensare che oltre a Gianni Morandi sul palco del Teatro Ariston vedremo anche Chiara Ferragni.

“Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo!” ha scritto Gianni Morandi sul proprio profilo Instagram, annunciando così la sua presenza a Sanremo 2023.

Morandi a Sanremo

Gianni Morandi ha condotto in passato altre due edizioni del Festival di Sanremo: quella del 2011 e quella del 2012, mentre è salito altre sei volte sul palco del Teatro Ariston esibendosi: nel 1987 ha anche vinto il Festival quando ha cantato insieme a Umberto Tozzi e a Enrico Ruggeri la celebre Si può dare di più.

La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo è stata nel 1972, quando si è esibito con Vado a lavorare. Nel 1995 si è classificato al secondo posto, in coppia con Barbara Cola, con In amore. Poi due terzi posti: nel 2000 con Innamorato e quello già citato del 2022 con Apri tutte le porte.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG