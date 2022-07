Franco Bragagna viene da sempre considerato la voce storica dell’atletica leggera, nel corso della sua carriera ha vinto anche alcuni premi giornalistici e nel corso negli anni con le sue telecronache, ha saputo emozionare il pubblico e i telespettatori della Rai e non solo, ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul telecronista sportivo italiano: biografia, esordi, vita privata e piccole curiosità.

Franco Bragagna è nato a Padova il 17 luglio del 1959 sotto il segno zodiacale del Cancro. E’ cresciuto a Bolzano e proprio qui ha iniziato la sua carriera televisiva sull’emittente TV Bolzano e conducendo alcune trasmissioni sportive. E’ diventato poi un giornalista professionista lavorando nella Televisione delle Alpi, successivamente è stato un inviato per Telemontecarlo seguendo prevalentemente l’hockey su ghiaccio ma anche tanti altri sport.

Franco Bragagna ha debuttato ai Giochi olimpici nel 1992 seguendo da inviato e da tele e radiocronista, ha poi commentato dal 1998 a Tokyo 2020 le cerimonie di apertura e chiusura delle edizioni estive e invernali dei Giochi Olimpici.

Che cosa sappiamo invece sulla vita privata del telecronista sportivo? Dal punto di vista sentimentale è legato a Gabriella. La coppia è sposata da molto tempo e dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Davide, Andrea, Carlotta e Camilla. Sembra che i due si siano conosciuti in un villaggio turistico a Jesolo nell’estate del 1984.

-Ha lavorato per 4 mesi come animatore turistico.

-Ha studiato presso l’Isef.

-Il telecronista sportivo pare non sia avvezzo al mondo dei social network e non possiede alcun account su Instagram.

