Ecco dove vedere la finale di salto in alto in streaming e in TV: Gianmarco Tamberi vuole la medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica 2022.

Dopo averci fatto emozionare, gioire, esultare, alle Olimpiadi di Tokyo con il salto di 2,37 metri che gli ha permesso di vincere la medaglia d’oro, Gianmarco Tamberi vuole ora regalare nuove emozioni e nuove gioie a se stesso e a tutti gli italiani ai Mondiali di Atletica 2022: ha conquistato l’accesso alla finale all’ultimo tentativo saltando 2,28 ma ora è pronto a dimostrare di essere ancora il migliore al mondo. Ma quando e come vedere la finale di Gianmarco Tamberi in streaming e in TV? Vediamolo insieme.

Quand’è la finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica 2022?

La finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica 2022 è in programma nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio alle ore 2.45 italiane. Gli atleti che parteciperanno alla finale sono 13: Woo, Lovett, Protsenko, Barshim, Shinno, McEwen, Zayas, Harrison, Kapitolnik, Baden, Tamberi, Rivera e Przybylko.

Mutaz Essa Barshim e Gianmarco Tamberi

Dove vedere la finale di Tamberi in streaming e in TV

Ma dove vedere la finale di salto in alto dei Mondiali di Atletica in streaming e in TV? Come tutte le altre gare dei Mondiali che si stanno disputando a Eugene, negli Stati Uniti, anche la finale di Gianmarco Tamberi in diretta TV può essere seguita su Rai 2 o su Sky Sport Arena.

C’è ovviamente anche la possibilità di vedere la finale di salto in alto in streaming e in diretta: o su RaiPlay, la piattaforma on demand completamente gratuita della Rai, o su Now TV. Oppure, gli abbonati a Sky potranno seguire la finale in diretta streaming su Sky Go. L’appuntamento per tifare Gianmarco Tamberi è alle ore 2.45 nella notte tra lunedì 18 luglio e martedì 19 luglio.

