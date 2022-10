Un colpo di fulmine: così è nato l’amore folle tra Riccardo Fogli e Patty Pravo. Per lei, il cantante – che ai tempi faceva parte dei Pooh – decise di lasciare la band. “Non sono stato io a sbattere la porta. Fu il nostro produttore a farci dividere, convinto che la mia storia d’amore con una cantante così famosa potesse nuocere al gruppo – ha rivelato Fogli al Corriere della sera -. ‘Siamo rovinati’, ci annunciò tragico dopo i primi articoli sui giornali”.

Riccardo Fogli non lasciò solo i Pooh per Patty Pravo, ma anche la prima moglie, Viola Valentino.

“Allora ci stavamo già separando, dopo ci abbiamo riprovato ma non ha funzionato. Le voglio un gran bene – ha sottolineato il cantante, ricordando ancora come un fulmine a ciel sereno l’incontro fatale del 1972 con la Pravo – […]Io e Nicoletta eravamo due ragazzi. Ci presentarono. Ci guardammo. Nel giro di qualche ora eravamo nella stessa camera”.

I due, poi, convolarono anche a nozze e il matrimonio fu celebrato da un fabbro scozzese. “Era il capovillaggio di Gretna Green, un paesino sperduto tra le montagne – ha ricordato Fogli – . Con la mano destra sull’incudine ci giurammo eterno amore. Io portavo un cappello a cilindro. Ma di quei tre o quattro giorni ho ricordi avvolti nella nebbia”.

Dopo due anni il matrimonio è giunto al termine, ma tra loro è rimasto un grande affetto. “Tutto finisce, anzi cambia – ha aggiunto Fogli – . L’ho rivista nel 2013 a Tale e Quale, imitavo proprio lei”.

