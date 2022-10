Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a stuzzicarsi via social e, mentre lei si dice separata, lui lascia intendere ben altro.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta assumendo le caratteristiche di una soap opera. Lei ha annunciato la fine del matrimonio via social, lui ha mostrato le chat intercorse tra loro parlando di litigi familiari, così lei ha replicato alimentando il gossip su un presunto flirt con il rapper argentino L-Gante. Ma la querelle tra i due sembra non essere destinata a placarsi e, mentre un giornale argentino annuncia la riappacificazione della coppia, Wanda interviene scatenando ancora la reazione di Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la separazione è social

Il tutto, come sin da principio, si sta svolgendo sui social, agli occhi di tutti gli appassionati di gossip e, forse, anche dei figli della coppia.

La Nara, furiosa per non essere stata interpellata dal settimanale che annunciava la riappacificazione con Icardi, ha voluto commentare via Twitter: “Non ho nulla da perdonare. Siamo separati. Grazie per non avermi consultata”.

No tengo nada que perdonar , estamos separados . Gracias por “NO” consultarme ❤️ — wan (@wanditanara) October 20, 2022

Ma alla sfuriata dell’argentina è seguita subito la replica del calciatore, che ha lasciato intendere ben altro rispetto alle dichiarazioni della moglie.

“Separata come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa? Ci metto la firma! Ci siamo molto divertiti!”, ha scritto Mauro Icardi che ha così fatto capire che i rapporti con la moglie siano tutt’altro che turbolenti.

Separada Como cuando fui a argentina hace unos dias??? Lo FIRMO ✍️ la pasamos muy bien 🤤 — MauroIcardi (@MauroIcardi) October 20, 2022

