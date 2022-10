Nella prima mattina di oggi, 21 ottobre, Samuel Peron ha potuto condividere con i fan la gioia per la nascita del primo figlio. Il piccolo, nato dall’amore con Tania Bambaci, è venuto al mondo nelle prime ore del mattino e il maestro di Ballando con le stelle si è detto al settimo cielo. “Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato”, ha scritto Peron nelle sue Instagram story, ricevendo in pochissimo tempo migliaia di messaggi di affetto.

La relazione tra Samuel Peron e Tania Bambaci ha subito un periodo di forte crisi in seguito alla pandemia. Lui aveva spiegato di essersi allontanato dalla compagna, ma il momento più critico per entrambi è stato superato.

“E’ stata una breve pausa di riflessione. Gli impegni di lavoro, l’allestimento della nuova casa, lo stress… Insomma, ci erano saltati i nervi – aveva confidato lui al settimanale Gente – . Ma la lontananza non ha fatto che rinsaldare la mia convinzione: Tania è la donna della vita”.

Il maestro di Ballando con le stelle aveva anche annunciato il matrimonio con la compagna, ma alla fine la gravidanza ha cambiato i piani. Oggi i due neo genitori sono al settimo cielo per la nascita di Leonardo.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram