Enzo Miccio mostra i risultati dei duri allenamenti in palestra: il wedding planner è completamente trasformato e sfoggia orgoglioso i muscoli.

Tutto muscoli e addominali: un Enzo Miccio così non si era mai visto! Il wedding planner più famoso della televisione ha deciso di cambiare completamente la sua figura. Il primo passo è stata l’iscrizione in palestra, un luogo che forse Miccio pensava di non poter mai frequentare. Invece, nonostante la titubanza iniziale, l’organizzatore di matrimoni si è appassionato ai pesi e ai bilancieri, iniziando a faticare e sudare per cambiare la propria immagine.

Enzo Miccio, il cambiamento è radicale

Pubblicando alcuni scatti sotto l’hashtag “micciogym”, Enzo Miccio ha iniziato a lavorare duramente per la sua trasformazione fisica.

“’Mens sana in corpore sano’ diceva Giovenale… l’unica cosa per cui vale la pena ricordarlo, a mio avviso!”, scriveva il wedding planner a corredo di una foto che lo ritraeva tra gli attrezzi da palestra nel 2020.

Da quello scatto sono passati quasi due anni e Miccio sembra essere un uomo nuovo. Il suo fisico appare scolpito dagli allenamenti e dall’alimentazione e nessuno si sarebbe mai aspettato un cambiamento tale.

Così, una delle Instagram story in cui mostra gli addominali e i muscoli, lo stesso Enzo ha scherzato sulla sua trasformazione: “Big Gym o meglio Enzo Gym”, ha scritto lui ironico.

