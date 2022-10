Alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato il film che l’ha vista protagonista, “Il ritorno”, Emma Marrone ha avuto modo di parlare con il pubblico senza peli sulla lingua. Anche di un argomento molto triste come la morte di suo padre, avvenuta poco più di un mese fa, lo scorso 5 settembre.

La cantante ha affermato di essere comunque grata di aver potuto trascorrere gli ultimi mesi con lui nonostante i tantissimi impegni in programma, compreso proprio il film.

“Quando giravo il film era già ammalato”. ha spiegato Emma Marrone ai fan riguardo ai momenti vissuti tra riprese e vita privata. “Per questo ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”.

Dopo aver parlato del padre e dell’ultimo periodo insieme, la cantante ha avuto modo di soffermarsi anche sull’importanza della madre. Una figura che, per sua stessa ammissione, è stata fondamentale in tutta la sua vita.

“Mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente. E’ una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. E’ la mamma più bella del mondo”, ha voluto sottolineare Emma.

A completare il quadro, non va dimenticato anche il fratello della cantante che, da poco, è diventato ufficialmente pompiere rendendo orgogliosa tutta la famiglia e che, proprio sui social, era stato celebrato con un messaggio d’affetto che aveva raccolto tantissimo sostegno.

Di seguito il post Instagram con cui l’artista aveva annunciato la scomparsa del padre:

