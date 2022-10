Una festa speciale per Mara Venier che ha festeggiato gli anni in compagnia del marito e di tanti amici tra balli e grandi emozioni…

Serata magica per Mara Venier che ha festeggiato i suoi 72 anni con un party speciale in compagnia degli amici più cari e, ovviamente, anche del marito Nicola Carraro. Sorrisi, cibo, bollicine e anche un ballo che l’ha fatto decisamente emozionare…

Mara Venier, la festa e il ballo emozionante

Mara Venier

Come è possibile vedere sui social di Mara Venier, così come in quelli del marito Nicola Carraro e degli invitati presenti alla festa, il party è stato un vero successo.

Il volto noto della tv, tra i più amati dello spettacolo in assoluto, ha vissuto una serata unica, magica al Jackie’O, storico locale di Roma. Ma chi era presente alla festa? Come anticipato, tantissimi amici della ‘Zia Mara’, tra cui molti vip.

C’erano davvero tutti: Alberto Matano col marito, Riccardo Mannino, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Eleonora Daniele. Ovviamente, anche la famiglia, dal marito ai suoi figli, Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi.

Sebbene il mood della festa sia stato quello dei sorrisi e delle battute, in pieno stile della “Zia”, c’è stato anche un momento molto toccante arrivato a fine serata. Un ballo, con la festeggiata e il suo Nicola teneramente abbracciati intenti a prodigarsi in un lento che ha generato una forte emozione e qualche lacrima alla donna. Un attimo speciale che è stato il modo migliore per concludere la festa.

Di seguito il post Instagram del marito della Venier con il ballo speciale di cui vi abbiamo parlato:

