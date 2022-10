Il padre di Antonella Fiordelisi ha fatto il punto sulla figlia: GF Vip, flirt nella Casa, e i rumors sulla presunta storia con Giletti.

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip, ha avuto modo di parlare ospite nella nuova puntata di Casa Pipol. L’uomo ha detto la sua su come la ragazza si sta comportando durante il reality: i flirt, gli atteggiamenti ma anche i rumors che la vorrebbero protagonista di una storia con Massimo Giletti.

Antonella Fiordelisi, le verità del padre

Antonella Fiordelisi

Il padre di Antonella Fiordelisi ha commentato le ultime vicende che la figlia sta vivendo al GF Vip: “Come la vedo? Mia figlia è tremendamente vera”. E ancora: “Io la vedo molto presa mentalmente da Edoardo perché è il tipo che più si adatta a lei, ferma un po’ quella sua irruenza. Però al tempo stesso ha un po’ paura di legarsi a una persona che conosce da pochissimo e allora gioca con Antonino, che almeno fisicamente è il suo tipo. Lei non si fida molto delle persone. Se dovessi sceglierne uno come genero preferirei sicuramente Edoardo. Però la domenica a pranzo con i pasticcini li vorrei entrambi dai. Ma Edoardo ha una bella mente”.

Sul fatto che la famiglia possa essere attualmente fidanzata: “Antonella è stata fidanzata fino a fine giugno forse con un ragazzo, Gianluca, un amico di famiglia. Ha frequentato casa nostra anche quando stava con Chiofalo. Poi questa amicizia si è allargata un poco. Credo che lui senta ancora delle cose per lei, ma sono giorni che non lo vediamo. Ma siamo in rapporti buonissimi. Io credo sia ancora innamorato, non lo so. Ma se ha seguito il programma… Antonella non credo”.

Invece, riguardo alla presunta storia della figlia con Massimo Giletti: “Ma certo che lo sapevo! Con Massimo siamo amici! Lui è stato a cena a casa mia, era amico proprio di famiglia, non come Gianluca. Se hanno avuto una storia? No, assolutamente! Quella foto (uscita sui giornali di gossip ndr) si riferisce ad ottobre dell’anno scorso. Era ad una cena, ad un compleanno, c’era anche la sua amica fotografa. Non c’è mai stato alcun flirt, assolutamente!”, ha detto il signor Stefano.

Di seguito il post Instagram di Casa Pipol con tutta l’intervista:

