Temptation Island, ci sono novità. Sui social arrivano indizi che sembrano definitivi sul proseguimento del noto show televisivo.

Ci sono novità per quanto riguarda Temptation Island, lo show televisivo che metteva alla prova le coppie con tentatori e tentatrici e che in Italia era solitamente condotto da Filippo Bisciglia. Da quanto sembra, dopo lo stop forzato di questa estate, la trasmissione non andrà più in onda.

Temptation Island: fine dei giochi

Filippo Bisciglia

“Ciao ragazzi questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuto andare in onda Temptation Island e quindi l’intero programma. Purtroppo quest’anno non sarà così. […]. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone dalla prima all’ultima, non per valore di importanza perché eravamo una famiglia. Che dirvi, per sdrammatizzare non posso far mancare questa frase in questa estate 2022: ‘allora pensi che io abbia un video per te?’. Oppure… Tutto questo è… finite voi la frase. Ciao ragazzi, tanto amore, tanto sole, tanto mare. Tanta vita. Mi mancherete. Ciao”.

Erano state queste le parole di Filippo Bisciglia sulla chiusura questa estate, del programma. E a quanto pare, adesso, la novità arriva dai social dove gli account italiani ufficiali sarebbero stati chiusi. Alla luce di questo, quindi, pare davvero difficile ipotizzare che l’estate 2023 possa rivedere Temptation Island protagonista. Il sipario sembra essere stato calato definitivamente…

Di seguito un post su Twitter di un utente che si è reso conto della novità:

