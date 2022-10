Ora è felice e aspetta il secondo bambino, ma le cose non sono andate sempre bene per l’ex Uomini e Donne Clarissa Marchese: il racconto.

Una bimba avuta e un altro bebé in arrivo. Un periodo molto felice per l’ex Uomini e Donne Clarissa Marchese. Eppure, qualche momento buio c’è stato ed è la stessa ragazza, compagna di Federico Gregucci, a raccontaro a Uomini e Donne Magazine.

Il racconto dell’ex Uomini e Donne

CLARISSA MARCHESE

Sebbene il secondo bimbo sia stato cercato e voluto, non è stato tutto rose e fiori, almeno all’inizio. Clarissa Marchese, infatti, ha raccontato: “Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”.

E su come la piccola bimba di due anni abbia preso la notizia dell’arrivo di un fratello (o sorellina): “Arya è felicissima, anche perché adora i bimbi piccoli e questa sua passione ci ha aiutati a introdurre l’argomento. Con Federico abbiamo cercato di essere molto delicati nel darle la notizia, le abbiamo spiegato che presto anche a casa nostra arriverà un bebè e che lei sarà una sorella maggiore. Le ho detto che dovrà aiutarmi a prendermene cura e che giocheremo tutti insieme”.

Infine una particolarità sul nome: “Deve essere breve, non deve contenere la lettera O e U e poi deve avere un bel significato e stare bene con il cognome (ride ndr). Con Arya alla fine ce la siamo cavata perché è stata molto immediata la cosa. Io ho scelto e a Fede è piaciuto. Vediamo ora…”.

Di seguito il post Instagram col quale Clarissa Marchese aveva dato l’annuncio della gravidanza:

Riproduzione riservata © 2022 - DG