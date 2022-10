Non c’è pace tra i protagonisti della Signora in giallo: dopo Angela Lansbury è morto un altro grande attore del cast.

Un’altra terribile notizia per gli amanti della Signora in giallo. Dopo la tragica morte della protagonista Angela Lansbury avvenuta pochi giorni fa, ecco un altro lutto. In queste ore è scomparso anche Ron Masak, l’uomo che interpretava lo sceriffo di Cabot Cove “Mort Metzger”.

Altro lutto per la Signora in giallo

Angela Lansbury

In queste ore ad annunciare il grave lutto, non solo per la ‘Signora in giallo’, ma per tutto il panorama della tv e del cinema, è stata la nipote del compianto Masak, Kaylie Defilippis, a “The Hollywood Reporter”.

Nato nel 1936 a Chicago, Masak aveva studiato recitazione al Chicago City College prima di fare il suo debutto sul palco nel 1954 con la Drama Guild. Aveva preso parte a diverse le serie tv negli anni ’60 tra cui Ai Confini della Realtà e Get Smart, ma anche Vita da Strega, Wonder Woman e Sulle Strade della California.

Il ruolo che lo ha reso famoso, però, è stato quello che è arrivato nel 1989 quando entrò a far parte del cast della serie che ha raccontato per anni le indagini di Jessica Fletcher, la Signora in giallo appunto. Rimase nel ruolo dello sceriffo Metzger fino alla fine delle serie, arrivata nel 1996.

L’uomo ha preso parte ad oltre 40 episodi. Due anni dopo, proprio grazie a quel ruolo, Masak entrò a fare parte del cast di un’altra serie simbolo del genere crime/investigation, Colombo.

Adesso il mondo del cinema e della tv lo piange, ma allo stesso tempo si augura che possa tornare a “fare compagnia” ad Angela Lansbury.

Di seguito il post Instagram di una fanpage della Signora in giallo che fa riferimento appunto al recente lutto ma anche a quello di qualche giorno fa:

