Il racconto di Dodi Battaglia sul malore avuto sul palco che lo ha obbligato a dire addio al concerto tra la paura dei fan e pure la sua.

Un mese molto particolare quello vissuto da Dodi Battaglia che lo scorso 4 ottobre ha dovuto fare i conti con un grande spavento. Un malore lo ha colto sul palco durante un concerto a Bologna e lo ha costretto ad interrompere lo spettacolo. A Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, nella puntata che andrà in onda domani, sabato 22, l’artista ha raccontato nel dettaglio cosa gli sia capitato e perché.

Dodi Battaglia: il malore e non solo

Dodi Battaglia

Le parole di Dodi Battaglia partono subito sull’attualità e sul come stia ora, ripercorrendo quel malore avuto lo scorso 4 ottobre: “Adesso sto bene, ma ho passato un momento non bellissimo, si sono accumulate un po’ di cose e qualche settimana, fa sul palco, ho avuto un malore”, ha detto l’artista in riferimento all’abbondono del concerto in quel di Bologna.

Sul perché di quel problema di salute: “Giorni prima avevo letto dei commenti che mi hanno fatto molto male, in seguito ad una serata organizzata in ricordo dell’amico Stefano D’Orazio (che mi manca tanto), a cui non ho potuto partecipare. Non ci ho dormito per tante notti e durante il concerto a Bologna, complici dei medicinali che stavo prendendo, ho avuto un tracollo. Mentre suonavo, ad un certo punto mi sono crollate le gambe, mi sono spaventato, ma niente di grave. Ho fatto tutti gli esami e va tutto benissimo, sono pronto per la prossima avventura”.

Non manca anche un pensiero anche sui Pooh e sui rumors di possibili attriti tra lui e gli altri componenti: “Hanno scritto delle cose brutte, come ad esempio ‘i Pooh si azzuffano’. Non lo abbiamo mai fatto in cinquant’anni, figurarsi ora che non lavoriamo più insieme. Tra noi non ci sono dissapori, i Pooh sono il mio cuore e la mia vita e per me potremmo riunirci anche adesso”.

Di seguito un recente post Instagram dell’artista:

