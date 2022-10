Festa di compleanno speciale per la figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta che ha compiuto il suo primo anno d’età. E sui social…

Una festa unica per il primo compleanno della sua piccola Luce Althea. Parliamo di Lorella Boccia che, insieme al compagno e padre della bimba, Niccolò Presti, ha voluto fare le cose in grande per regalare alla figlia e anche loro stessi dei momenti unici indimenticabili. Sui social, poi, è arrivato un messaggio molto dolce proprio da parte della giovane mamma…

Lorella Boccia la festa per la figlia e la dedica

Lorella Boccia

Palloncini di ogni tipo a formare una mongolfiera bianca e rosa, un arcobaleno colorato – sempre di palloncini – e poi tanti altri dettagli unici e studiati perfettamente. Parliamo di come Lorella Boccia e il suo compagno Niccolò Presti hanno deciso di organizzare, con l’aiuto della loro wedding plannerEva Presutti, la festa per il primo compleanno della loro piccola Luce Althea.

Una giornata bellissima, a quanto pare, che ha visto la famiglia condividere la gioia della prima festicciola della bambina con gli affetti più cari.

Nelle stories Instagram della showgirl e ballerina tutte le immagini della serata ma poi, con un post, anche una bellissima dedica da mamma dolcissima.

“Siamo appena tornati a casa. Ero così emozionata (sicuramente più di Luce Althea). E’ stata una giornata piena di amore, commozione e divertimento. Le nostre famiglie, i nostri amici piccoli e grandi hanno reso tutto incredibilmente speciale. Adesso andiamo a nanna perché siamo distrutti. Ah, buon primo compleanno amore della nostra vita. Ps: Eri stupenda!”, le parole della Boccia.

Di seguito il post Instagram della showgirl e ballerina:

