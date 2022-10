La nota attrice Michela Quattrociocche ha parlato della sua nuova vita dopo 8 anni di matrimonio con l’ex calciatore Alberto Aquilani.

Nel 2020 la fine del matrimonio con Alberto Aquilani, poi, meno di un anno dopo, un nuovo amore, Giovanni Naldi. Parliamo di Michela Quattrociocche, nota attrice, che a Chi ha confessato di non aver mai potuto immaginare di poter riaprire il suo cuore così in fretta, specie dopo quanto vissuto nel precedente rapporto, ricco di affetto e con due figlie.

Michela Quattrociocche: da Aquilani a Naldi

Michela Quattrociocche

Michela Quattrociocche, infatti, dal precedente rapporto con l’ex calciatore Aquilani ha avuto due bellissime bimbe, Aurora e Diamante, di 11 e 8 anni, e non avrebbe mai potuto immagine che dopo aver chiuso una storia così bella e importante, ne sarebbe nata un’altra così.

“Tutto avrei immaginato tranne che, dopo la separazione, il mio cuore sarebbe tornato a battere così velocemente”, ha raccontato la donna. “Come è nata tra me e Giovanni? Abbiamo iniziato a parlare, scherzare e, da subito, mi ha fatto capire che non era come tutti gli altri. Pensi che lo trovavo così simpatico che volevo farlo conoscere a un’amica single”. E ancora: “E’ un ragazzo pieno di valori e del quale mi fido ciecamente. E io la fiducia non la do a nessuno”. “Se penso ad un figlio? Prima mi sposerei ma è troppo presto. Un domani, chissà”.

E su Aquilani e l’addio: “Abbiamo sempre messo la serenità delle figlie prima di ogni cosa. Siamo amici. Ci aiutiamo e supportiamo. Non siamo una di quelle ex coppie che si fa dispetti, ripicche o sgambetti. Devo dire che siamo stati entrambi fortunati”. Su come hanno reagito le figlie: “C’è da dire che loro, a differenza di altri, sono state avvantaggiate perché il papà, per via del lavoro, era spesso fuori. Quindi la gestione del trauma è stata senza dubbio meno d’impatto”.

Di seguito un post Instagram dell’attrice con le sue figlie:

Riproduzione riservata © 2022 - DG