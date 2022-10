I migliori gossip dell’ultima settimana: gaffe, incidenti, liti in tv e sui social ma anche qualche triste lutto.

Ne sono successe davvero di tutti i colori in questi ultimi giorni: discussioni in tv, polemiche social, incidenti piccanti in diretta come quello di Belen Rodriguez e persino un Tapiro d’Oro, l’ennesimo a Fedez, per una vicenda che ha fatto molto parlare. Andiamo a rivedere quali sono stati i migliori gossip della settimana 17-21 ottobre 2022.

I migliori gossip della settimana: il Tapiro d’Oro a Fedez

Fedez

Quanto successo a Fedez e a Chiara Ferragni è indubbiamente il caso della settimana. Un video del figlio della coppia, Leone, che viene “incitato” a sorridere a favore di smartphone per poter tornare solo successivamente a disegnare ha fatto molto discutere e ha portato il rapper a ricevere da Striscia la Notizia il Tapiro d’Oro, il settimo fin qui.

Incidente a Belen a Le Iene

Non manca un po’ di pepe nei migliori gossip della settimana. A “metterlo” è Belen Rodriguez protagonista a Le Iene alla conduzione con Teo Mammucari. Per l’argentina, un incidente sensuale. Il vestito, forse troppo stretto, ha ceduto andando a scoprire, solo per un attimo, il lato A della bella showgirl. Il tutto, rigorosamente diventato virale sui social.

Il lutto nella musica

La settimana ha dovuto anche fare i conti con una terribile perdita, quella di Franco Gatti. Il noto cantante dei Ricchi e Poveri, infatti, è morto il 18 ottobre a Genova scatenando la tristezza generale dei colleghi e dei tanti fan.

Il presunto flirt

Eccoci ad un presunto flirt che ancora fa parlare. Si tratta di quello che sarebbe accaduto tra Paola Di Benedetto e il noto tennista Matteo Berrettini. I due sarebbero stati visti insieme e si parla pure di una notte di fuoco. Al momento nessuna certezza su cosa sia realmente accaduto.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono una coppia? L’indiscrezione bomba #gossipitalianews pic.twitter.com/IQ5K7gJYV2 — GossipItalia (@GossipItalia3) October 16, 2022

Marco Bellavia torna al GF Vip

Dopo il caso di bullismo che lo ha visto costretto ad uscire dalla Casa del GF Vip, Marco Bellavia è voluto tornare per dire la sua agli ex compagni. Un confronto faccia a faccia destinato a far parlare. “Solo il 10% di voi, un po’ pochino, mi ha aiutato. Tutti voi altri me ne avete detto di tutti i colori. Ho passato dei giorni ubriaco in quella Casa a non comprendere le cose che facessi”, alcune delle sue parole.

Di seguito il post Instagram del GF Vip con parte delle sue parole:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG