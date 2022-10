Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono detti addio: a confermare la fine dell’amore un video che ritrae l’ex gieffino che bacia un altro.

Da giorni non si fa che chiacchierare della relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’amore tra l’ex vincitore del Gf Vip e l’ex ballerino di Amici è nato grazie allo zampino di Maria De Filippi. La storia sembrava procedere a gonfie vele, ma una crisi pare si sia abbattuta sui due. I diretti interessati, nonostante la popolarità di cui godono, hanno preferito non parlarne pubblicamente. “La vita privata deve rimanere privata”, ha commentato Zorzi, cui ha fatto eco Stanzani.

Tommaso Zorzi bacia un altro: il video

Il gossip sulla fine dell’amore tra i due è tornato a far chiacchierare il web in seguito ad un video che ha iniziato a circolare in rete nel weekend.

Nelle immagini diffuse, si vede Tommaso Zorzi che, in una discoteca di Milano, si ferma a baciare sulle labbra un uomo.

L’identità di quest’ultimo è sconosciuta, ma non si tratta di Tommaso Stanzani. Sembra essere, dunque, certa la rottura tra i due.

Al momento, i diretti interessati hanno preferito mantenere il silenzio sull’accaduto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG